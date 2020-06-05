18 yaş altı çocuklar güzel havanın tadını çıkardı
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18 yaş altı çocuklar güzel havanın tadını çıkardı

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 18 yaş altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde dışarı çıkarak güzel havanın tadını çıkardı.

18 yaş altı çocuklar güzel havanın tadını çıkardı
05.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:11

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 18 yaş altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde dışarı çıkarak güzel havanın tadını çıkardı.

Konya'da 18 yaş altı çocuklardan bazıları, sosyal mesafe kurallarını gözeterek arkadaşlarıyla görüştü. Bazıları park ve bahçelerde ip atlayarak, bisiklete binerek vakit geçirdi.

Sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşayan çocuklara, aileleri de eşlik etti.

Aksaray

Aksaray'da 18 yaş altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde dışarı çıkarak, güzel havanın keyfini yaşadı.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Ulu Cami ve çevresi, Bankalar Caddesi'ndeki çocuklar, sosyal mesafe kurallarını gözeterek arkadaşlarıyla görüştü.

Güneşli havanın tadını çıkaran çocuklar, park ve bahçeleri doldurdu.

Karaman

Karaman'da da çocuklar parklara ve bahçelere akın etti.

Güzel havadan faydalanan çocuklardan bazıları bisiklet sürmeyi, bazıları da top oynamayı tercih etti.

Polis ekipleri, çocukların sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda ailelerine uyarılarda bulundu.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da dışarı çıkan çocuklar, parklara giderek aileleriyle keyifli zaman geçirdi.

Kent Meydanı, Ambaryolu ve Yeşilyol'daki caddelerde 18 yaş altı bazı gençler ve çocuklar ebeveynleriyle yürüyüş yaptı, bazıları da bisiklet sürdü.

Gençler ve çocukların sosyal mesafe kuralına kısmen dikkat ettiği gözlendi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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