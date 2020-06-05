18 yaş altı çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı Gençler ve çocukların parklara gelmeleri Gençler ve çocukların parkta vakit geçirmeleri Çocukların güvercin beslemeleri KÜTAHYA - 18 yaş altı çocuklardan bazıları, sosyal mesafe kurallarını gözeterek arkadaşlarıyla görüşürken bazıları da park ve bahçelerde vakit geçirdi.

Gençler ve çocukların parklara gelmeleri Gençler ve çocukların parkta vakit geçirmeleri Çocukların güvercin beslemeleri KÜTAHYA - 18 yaş altı çocuklardan bazıları, sosyal mesafe kurallarını gözeterek arkadaşlarıyla görüşürken bazıları da park ve bahçelerde vakit geçirdi. Birkaç gündür yağış ve soğuk havanın etkili olduğu kentte bugün güneşli ve sıcak hava, dışarı çıkma serbestisi getirilen çocukların yüzünü güldürdü. Kaynak: AA