18 yaş altı çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı
Gençler ve çocukların parklara gelmeleri Gençler ve çocukların parkta vakit geçirmeleri Çocukların güvercin beslemeleri KÜTAHYA - 18 yaş altı çocuklardan bazıları, sosyal mesafe kurallarını gözeterek arkadaşlarıyla görüşürken bazıları da park ve bahçelerde vakit geçirdi.
05.06.2020 17:03 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:08
Gençler ve çocukların parklara gelmeleri
Gençler ve çocukların parkta vakit geçirmeleri
Çocukların güvercin beslemeleri KÜTAHYA - 18 yaş altı çocuklardan bazıları, sosyal mesafe kurallarını gözeterek arkadaşlarıyla görüşürken bazıları da park ve bahçelerde vakit geçirdi.
Birkaç gündür yağış ve soğuk havanın etkili olduğu kentte bugün güneşli ve sıcak hava, dışarı çıkma serbestisi getirilen çocukların yüzünü güldürdü.
Kaynak: AA