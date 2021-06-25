18 yaş altı aşı var mı? Sağlık Bakanlığı aşı takvimi!
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18 yaş altı aşı var mı? Sağlık Bakanlığı aşı takvimi!

18 yaş altı aşı var mı? Sağlık Bakanlığı aşı takvimi!
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Son yapılan açıklamaya göre 18 yaşını doldurmuş kişiler aşı randevusu alabilecek. Bakan Koca aşı açıklaması! Sağlık Bakanlığı aşı! Covid 19 aşı bilgilendirme platformu!

Aşılama süresinde yaş takvimi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı. 18 yaş altı aşı var mı? Sağlık Bakanlığı aşı takvimi!

18 YAŞ ÜSTÜ AŞI TAKVİMİ!

Merak edilen konular arasında 20 yaş altı ne zaman aşı olacak. Fahrettin Koca konu ile ilgili,Haziran ayının sonunda aşılamada 20 yaşa kadar inileceğini açıkladı. Bilim Kurulu toplantısı sonrası, 25 Haziran Cuma günü itibari ile 18 yaşını doldurmuş kişilerin aşı randevusu alabileceğini dile getirdi.

18 YAŞ ALTI AŞI VAR MI?

Fahrettin Koca yapılan toplantı sonrası 18 yaşını doldurmuş kişilerin aşı randevusu alabileceği bildirisi geldi. Şuan için 18 yaşından küçük kişilerin aşı randevu alması mümkün değil.

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