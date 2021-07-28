18 yaş altı aşı çıktı mı? 18 yaş altı aşılama başladı mı?

Koronavirüs salgını kapsamında aşılama uygulamaları yaş aralıklarına göre devam ediyor. Son zamanlarda hızlanan koronavirüs aşılamaları 18 yaş altı vatandaşlar için yeni soruları gündeme getirdi. 18 yaş altı aşı çıktı mı? 18 yaş altı aşılama başladı mı? soruları da bu dönem içerisinde sıklıkla aratılan başlıklar arasında yer alıyor.

18 yaş altı aşı çıktı mı? 18 yaş altı aşılama başladı mı? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer alıyor. Küresel yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele sürecinde geliştirilen aşılardan BioNTech ve Sinovac aşılarının ülkemize gelmesiyle aşı çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Peki, 18 yaş altı için aşılama ne zaman başlayacak?

18 YAŞ ALTI AŞI ÇIKTI MI? AŞILAMA BAŞLADI MI?

Koronavirüs tehdidine karşın birçok Avrupa ülkesinde 12 yaş üzeri çocukların geneli, bazı ülkelerde ise sadece kronik rahatsızlığı olan 12 yaş üstü çocuklar aşılanmakta.

Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "18 yaş altı kronik rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi aşılamaktan yanayız. Devamında çok uzun sürmez, muhtemelen 1 hafta 10 gün olabilir, özellikle kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan kişileri aşılamış olacağız" açıklamalarında bulunmuştu.

Türkiye'de 12-15 yaş arasındaki çocuklar için aşı randevularının açılıp açılmayacağı ise şu an için net değil.

AŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Aşılanıp aşılanmayacağımızı ya da sıranın bize gelip gelmediğini nasıl öğreneceğiz? diye merak edenler, E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceksiniz. Aynı zamanda hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.

YENİ RİSK GRUPLARI TANIMLANDI!

Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı, belirlenen gruplara sıra geldikçe ilerlemeye devam ediyor. Bugünden itibaren 16 yaş ve üstü vatandaşlar da randevu alarak aşılarını yaptırabilecek.

KİMLER AŞI YAPTIRABİLECEK?

Öncelikli grup;

* İlk etapta aşılar 1 milyon 119 bin sağlıkçıya yapılacak.

* İkinci grupta 380 bin 65 yaş üstü vatandaşa yapılacak.

* Üçüncü grupta asker, polis ve öğretmenlere yapılacak.

* Dördüncü grupta ise ilk 3 grupta yer almayan vatandaşlara yapılacak.