18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi çevrimiçi olarak düzenlenecek

Sakarya Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (TÜRKMER) koordinatörlüğünde düzenlenecek olan bilimsel kongre, 12-14 Aralık tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Sakarya Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşecek. TÜRKMER koordinatörlüğünde düzenlenecek olan bilimsel kongrede 8'i yurtdışından toplam 22 bilimsel kuruluşun işbirliğiyle, 109'u yurtdışından olmak üzere toplam 211 adet bildiri sunulacak. 2002 yılında bu yanda Türk Dünyası'ndan akademisyen ve araştırmacıları buluşturan Avrasya coğrafyasının en kurumsal bilimsel platformu olma niteliğini tescil eden kongre, bu yıl KKTC, Azerbaycan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Endonezya, Afganistan ve Türkmenistan başta olmak üzere pek çok ülkeden yoğun bir katılım ve ilgi gördü. Kongrenin açılış oturumunda 2020 yılına damgasını vuran korona virüs salgınının siyasi ekonomik ve akademik etkileri, Türk Dünyası'nın farklı ülkelerinden gelen akademisyenler tarafından tartışılacak. Eğitim, Siyaset, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, İşletme ve İktisat gibi pek çok alandan bildirilerin sunulacağı kongreye ilgi duyan herkes izleyici olarak çevrimiçi ortamdan katılabilecek. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı