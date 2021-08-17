18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali sona erdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 18'inci Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin son gününde "Carmen" balesi sanatseverlerle buluştu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 18'inci Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin son gününde "Carmen" balesi sanatseverlerle buluştu.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün düzenlediği festivalin son etkinliğinde "Carmen", İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından sahnelendi.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde, Fransız besteci Georges Bizet'in "Carmen" operasının müzikleri eşliğindeki gösteri yoğun ilgi gördü.

Koreografisi Carlos Vilan'a, müzik düzenlemesi Tulio Gagliardo Varas'a, dekor tasarımı Tayfun Çebi'ye, kostüm tasarımı Gülay Korkut'a, ışık tasarımı ise Müfit Özbek'e ait gösteriyi, aralarında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın da olduğu sanatseverler beğeniyle izledi.

Karahan, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında izleyici kapasitesi yarıya indirilmiş olsa da aşılamanın da yaygınlaşmasıyla sanatseverlerle bir arada olma imkanı bulduklarını söyledi.

Karahan, gelecek yıl daha fazla izleyicinin bir arada olabileceği festival düzenlemeyi diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Uras