18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali devam ediyor
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18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali devam ediyor

18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali devam ediyor
Anadolu Ajansı / Osman Uras - Haberler | Kültür Sanat

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 18'inci Uluslararası Bodrum Bale Festivali "Frida" balesiyle devam etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 18'inci Uluslararası Bodrum Bale Festivali "Frida" balesiyle devam etti.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün düzenlediği festivalde, "Frida" adlı eser, Mersin ve Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından sahnelendi.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki etkinlikte, Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun otobüs kazasında ağır yaralanması sonucu geçirdiği travmaları ve resim yaparak hayata tutunmasını konu alan gösteri sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Müzikleri Arturo Marquez, Jose Pablo Moncayo ve Can Aksel Akın'a, reji ve koregrafisi Özgür Adam İnanç'a ait iki perdelik eser, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Festival, 17 Ağustos'ta İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından sahnelenecek ünlü "Carmen" balesi ile sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Uras

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