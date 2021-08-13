18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali devam ediyor

18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali devam ediyor
Anadolu Ajansı / Osman Uras - Haberler | Kültür Sanat

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, "Harem" balesiyle devam etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, "Harem" balesiyle devam etti.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün düzenlediği festivalde, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün iddialı eserlerinden "Harem" sanatseverle buluştu.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki etkinlikte, reji ve koreografide Merih Bahar Çimenciler, dekor ve kostümde Alexander Vasiliev, ışıkta ise Tahsin Çetin imzası taşıyan eser, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Etkinliği, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın da aralarında olduğu çok sayıda sanatsever izledi.

Klasik Türk müziği sazlarıyla icra edilen ilk Türk bale eseri "Harem", 1998 yılında Merih Çimenciler tarafından Klasik Türk Müziği üzerine iki perde olarak tasarlandı.

15 Ağustos'ta Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun hayatının anlatıldığı "Frida" balesi ile devam edecek festival, 17 Ağustos'ta "Carmen" balesi ile sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Uras

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Mustafa Demir Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç
Spor Caner Erkin Fatih Terim Hakan Reçber Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 23:56:18. #1.14#

title