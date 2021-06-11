"18. TÜRSAK Geleceğin Sineması"nda finale kalan isimler belli oldu

Sinema öğrencilerinin kısa film projelerini hayata geçirmeleri için 18 yıldır Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından düzenlenen "TÜRSAK Geleceğin Sineması"nda destek almaya hak kazanan 10 proje açıklandı.

Sinema öğrencilerinin kısa film projelerini hayata geçirmeleri için 18 yıldır Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından düzenlenen "TÜRSAK Geleceğin Sineması"nda destek almaya hak kazanan 10 proje açıklandı.

Ana jüri üyelerine projelerinin sunumlarını gerçekleştiren öğrenciler, hem kendilerini tanıtma hem de filmlerini nasıl hayata geçireceklerini anlatma şansı buldu.

Senaryolarını kısa filme çekmek isteyen öğrencilerin gerçekleştirdiği sunumlar sonrasında ana jüri üyeleri, 20 proje arasından finale kalan projeleri belirledi.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden öğrencilerin kurmaca, deneysel, belgesel ve animasyon türündeki projeleriyle katılım gösterdiği yarışmada Deniz Altun'un "Ahadi", Seher Davran'ın "Anahtarlar", Yalçın Dilsiz'in "Armonika", Hakan Erdal'ın "Bagajdaki Yabancı", Emirhan Cangül'ün "Balık", Ayşenur Karasu'nun "Biz Bir Aileyiz", Cüneyt Işık'ın "Kuş Olsam", Furkan Rıza Demirel'in "Manşet", Tuvana Simin Günay'ın "Uzak İklimlerin Kokusu" ve Esen Demir'in "Yankı" adlı senaryoları 6'şar bin lira maddi destek ve danışmanlık desteği almaya hak kazandı.

Kısa filmlerini çeken genç sinemacılar arasından dereceye giren ilk üç isim, gelecek aylarda gerçekleştirilmesi planlanan ödül töreninde belli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani