"18. TÜRSAK Geleceğin Sineması" başvuruları 19 Mart'ta sona erecek
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"18. TÜRSAK Geleceğin Sineması" başvuruları 19 Mart'ta sona erecek

15.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:13

Sinema öğrencilerinin kısa film projelerini hayata geçirmeleri için 18 yıldır Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından düzenlenen "TÜRSAK Geleceğin Sineması" yarışmasının başvuruları 19 Mart'ta sona erecek.

Sinema öğrencilerinin kısa film projelerini hayata geçirmeleri için 18 yıldır Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından düzenlenen "TÜRSAK Geleceğin Sineması" yarışmasının başvuruları 19 Mart'ta sona erecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen yarışma kapsamında, bu yıl 10 projeye 6 bin TL maddi destek ve danışmanlık desteği verilecek.

Türkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm üniversitelerin sinema ve medya bölümlerinde eğitim gören ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açık olan yarışmanın başvuruları "geleceginsinemasi.tursak.org.tr" adresinden yapılabilecek.

Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiler ve güncel duyurular TÜRSAK Vakfı'nın sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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