30.09.2019 12:16

Yelkende 18. Turkcell Platinum Bosphorus Cup, İstanbul'da düzenlendi.

Bu yıl "Temiz deniz" temasıyla düzenlenen ve iki gün süren organizasyona 8 ülkeden 80 yelkenli ve yaklaşık 800 sporcu katıldı.

Türkiye'nin uluslararası arenadaki en önemli ve uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta genel klasmanda şampiyonluğu İstanbul Cerrahi Cheese isimli tekne elde etti. Borusan Racing Çılgın Sigma takımının ikinci olduğu organizasyonda üçüncülüğü ise Shak Shuka isimli tekne kazandı.

Turnuvanın ardından Kalamış Marina'da düzenlenen ödül töreninde İstanbul Cerrahi Cheese ekibi, bir yıl boyunca kendilerinde kalacak 7 kilogramlık gümüş Döner Trofe Kupası'nı Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş'in elinden aldı.

Kaynak: AA