18 Temmuz Pazar TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
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18 Temmuz Pazar TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?

18 Temmuz Pazar TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
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18 Temmuz Pazar günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bugün Televizyonda hangi filmler, diziler, programlar ekrana gelecek? Baş Belası, Kefaret, Bozkır Aslanı Celaleddin, Sen Çal Kapımı, Gönül Dağı, Kazara Aşk, Bir Zamanlar Kıbrıs, Aşk Mantık İntikam, Masterchef Türkiye, Baht Oyunu, Aşkın Tarifi, Kalp Yarası yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 18 Temmuz Pazar TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1 yayın akışı!

Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? 18 Temmuz yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 18 Temmuz Pazar TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!

TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?

18 TEMMUZ PAZAR TELEVİZYONDA NELER VAR?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Masterchef Türkiye

15:30 Yerli Sinema

17:45 Masterchef Türkiye

21:00 Recep İvedik 6

00:15 Dizi

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kadının Eseri

12:30 Bay Yanlış

13:30 Kefaret

16:30 Son Yaz

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:30 Oluversin Gari

23:45 Şef Akademi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kalp Atışı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Tarkan Viking Kanı

16:30 Beyoğlu Güzeli

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Avcı: Kış Savaşı

22:30 Efsanenin Yükselişi

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kanatlarını Aç

10:15 Köpek Didi'nin Çiftliği

12:15 Şans Kapıyı Çalınca

15:15 Kalp Yarası

18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Baş Belası

00:20 Megalodon

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Konuştukça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14:00 Gırgıriye'de Şenlik Var

15:45 Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 1

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Cehennem Melekleri 2

22:15 Ver Kaç

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:15 Medcezir

08:45 Çizgi Film Kuşağı

09:15 Yüksek Sosyete

10:45 Erkenci Kuş

14:00 Aramızda Kalsın

16:45 Hayat Sevince Güzel

18:45 Star Haber

20:00 Ada Masalı

22:30 Arkadaşım Hoşgeldin

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:40 İmparatoriçe Ki

06:55 Yeşil Deniz

09:35 Diriliş "Ertuğrul"

12:40 Su Savaşları

13:55 Ev Sineması Kuşağı "Şartlı Tahliye"

16:15 Teşkilat (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Yabancı Sinema "San Andreas Fayı" (Altyazılı)

22:30 3'Te 3

00:35 Yabancı Sinema "San Andreas Fayı" (Altyazılı)

02:30 Yeşil Deniz

04:20 3'Te 3

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18 Temmuz Pazar TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var? - Haberler
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