18 Temmuz Pazar TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
18 Temmuz Pazar günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bugün Televizyonda hangi filmler, diziler, programlar ekrana gelecek? Baş Belası, Kefaret, Bozkır Aslanı Celaleddin, Sen Çal Kapımı, Gönül Dağı, Kazara Aşk, Bir Zamanlar Kıbrıs, Aşk Mantık İntikam, Masterchef Türkiye, Baht Oyunu, Aşkın Tarifi, Kalp Yarası yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 18 Temmuz Pazar TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1 yayın akışı!
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? 18 Temmuz yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 18 Temmuz Pazar TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!
TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?
18 TEMMUZ PAZAR TELEVİZYONDA NELER VAR?
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Masterchef Türkiye
15:30 Yerli Sinema
17:45 Masterchef Türkiye
21:00 Recep İvedik 6
00:15 Dizi
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kadının Eseri
12:30 Bay Yanlış
13:30 Kefaret
16:30 Son Yaz
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:30 Oluversin Gari
23:45 Şef Akademi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kalp Atışı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Tarkan Viking Kanı
16:30 Beyoğlu Güzeli
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Avcı: Kış Savaşı
22:30 Efsanenin Yükselişi
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kanatlarını Aç
10:15 Köpek Didi'nin Çiftliği
12:15 Şans Kapıyı Çalınca
15:15 Kalp Yarası
18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Baş Belası
00:20 Megalodon
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:30 Konuştukça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Gırgıriye'de Şenlik Var
15:45 Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 1
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Cehennem Melekleri 2
22:15 Ver Kaç
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:15 Medcezir
08:45 Çizgi Film Kuşağı
09:15 Yüksek Sosyete
10:45 Erkenci Kuş
14:00 Aramızda Kalsın
16:45 Hayat Sevince Güzel
18:45 Star Haber
20:00 Ada Masalı
22:30 Arkadaşım Hoşgeldin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:40 İmparatoriçe Ki
06:55 Yeşil Deniz
09:35 Diriliş "Ertuğrul"
12:40 Su Savaşları
13:55 Ev Sineması Kuşağı "Şartlı Tahliye"
16:15 Teşkilat (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Yabancı Sinema "San Andreas Fayı" (Altyazılı)
22:30 3'Te 3
00:35 Yabancı Sinema "San Andreas Fayı" (Altyazılı)
02:30 Yeşil Deniz
04:20 3'Te 3