18 Temmuz Cumartesi DHA Spor Gündemi FENERBAHÇE MAÇINA DOĞRUBeşiktaş sezonun son derbisinde Fenerbahçe'yi ağırlıyorBurak Yılmaz'ın iyileşmesi Sergen Yalçın'ı sevindirdiN'Koudou,Umut ve Ljajic yokSarı kart sınırında dört futbolcu-------------------------------Fenerbahçe, Beşiktaş ile Süper Lig'de oynadığı son 9 müsabakada 1 kez...

FENERBAHÇE MAÇINA DOĞRU Beşiktaş sezonun son derbisinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor Burak Yılmaz'ın iyileşmesi Burak Yılmaz'ın iyileşmesi Sergen Yalçın 'ı sevindirdiN'Koudou,Umut ve Ljajic yokSarı kart sınırında dört futbolcu-------------------------------Fenerbahçe, Beşiktaş ile Süper Lig'de oynadığı son 9 müsabakada 1 kez galip gelebildiFalette takımdaki yerini alacakSarı-lacivertlilerde 3 eksik SÜPER LİG21.00 Galatasaray - Göztepe21.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Kasımpaşa BEŞİKTAŞSiyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maç öncesi son çalışmasını yapacak. FENERBAHÇE11.00-14.00 Sarı-lacivertli kulüpte yüksek divan kurulu toplantısı, online olarak yapılacak.Takım, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR19.30 Başakşehir, yapacağı antrenmanla Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek. TFF 1'İNCİ LİG17.30 Giresunspor - Altay17.30 Fatih Karagümrük - Adanaspor17.30 Akhisarspor - Keçiörengücü17.30 Adana Demirspor - İstanbulspor17.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Cesar Grup Ümraniyespor17.30 Hatayspor - Bursaspor AVRUPA'DAN FUTBOL20.30 Cagliari - Sassuolo (Mert Müldür) 22.45 Milan - Bologna (Hakan Çalhanoğlu)

Kaynak: DHA