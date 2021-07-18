18 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı
18 Temmuz 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Spor Bülteni
01:00 Gündem Futbol Transfer
03:00 Transfer Gündemi
05:00 Spor Artı
06:00 Gündem Futbol Transfer
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İtalya - İngiltere
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Olimpiyat Ateşi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Transfer Gündemi
13:00 Spor Bülteni
13:50 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Haftasonu
16:00 Spor Bülteni
16:55 Spor Kitaplığı
17:00 Aktüel Futbol Transfer
20:00 Spor Bülteni
21:00 Gündem Futbol Transfer
23:00 Transfer Gündemi
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
Kaynak: InterSinema.com