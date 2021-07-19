18 Temmuz 2021 Haberleri
18 Temmuz 2021 Manşet Haberleri.
- Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman'ın attığı çalım sonrası rakibi dondu kaldı
- Asıl fırtına şimdi kopacak! Seda Sayan'dan Demet Akalın'a olay gönderme: Bebeleri pistten alalım
- PSV maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Falcao sakatlığı sebebiyle antrenmana katılmadı
- HDP'nin kapatma davasıyla ilgili planı hazır! Partiye kilit vurulursa yeni partiye geçecekler
- Kayıp öğretmenin cansız bedeni göletten çıkarıldı! İntihar ihtimali üzerinde duruluyor
- İstanbul'da pes dedirten görüntü! E-5 kenarında fuhuş pazarlığı
- Lionel Messi'nin kupalı paylaşımı rekor beğeni alarak tarihe geçti
- Oğluna yardıma giden 66 yaşındaki adam, kalp krizi geçirip kayalıklara düşerek öldü
- Kurbanlık dana 10 metrelik su kuyusuna düştü! İtfaiye ekipleri kurtarmak için büyük uğraş verdi
- Everton, Juventus'un gözden çıkardığı Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor
- Plajı savaş alanına çevirdiler! Şezlongları kırıp, çöp poşetlerini yere atanlara belediyeden sert tepki
- Danıştay'dan emsal açık öğretim kararı: Örgün eğitimle arasında fark yok
- Beşiktaş, dünyaca ünlü savunmacı Diego Godin'i transfer etmek için harekete geçiyor
- Güneş kremlerinde kanserojen madde çıkan Johnson & Johnson'dan Türkiye açıklaması: Satışta değil
- Kaybolan 3 yaşındaki çocuk, ormanda bulundu
- Galatasaray, Jens Stryger Larsen'le anlaşmaya vardı! Danimarkalı imza için İstanbul'a geliyor
- Osman Büyükşen'in hedefe koyduğu yengesi ilk kez konuştu, dikkat çeken sözlerle teşekkür etti
- Ronaldinho hayranının isteğini geri çevirmedi! Güzel kadının göğsünü imzaladığı anlara beğeni yağdı
- Doktorlar dizisinin Doktor Arslan'ı ve Doktor Suat'ı tekrar bir arada
- Son Dakika: Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 7 bin 680 yeni vaka tespit edildi
- MasterChef jürisi Danilo Zanna'dan İngiltere Milli Takımı'na çarpıcı tepki: Çok ayıp şeyler oldu
- 48 yaşındaki Hande Yener, bikinili pozuyla gençlere adeta taş çıkarttı
- Beyzbol maçı sırasında silahlı saldırı! Seyirciler apar topar stadyumu boşalttı
- Süper Lig ekiplerinin tümü aynı anda paylaşım yaparak taraftarları aşı olmaya çağırdı
- Serinlemek için suya girip kaybolan 5 kişilik aileden hepsinin cesetlerine ulaşıldı
- Tekirdağ'da çiftlik çalışanı aile, arıların saldırısına uğradı: 1 ölü, 4 yaralı
- Makas atan otomobil kağıt gibi ortadan ikiye bölündü, sürücü öldü 10 kişi de yaralandı
- Galatasaraylı taraftar, Gomis'ten Ghezzal transferi için yardım istedi! Fransız yıldızdan cevap gecikmedi
- Korkutan haber Çin'den geldi! 'Monkey B' virüsünden ilk ölüm
- Tatilde hızını alamayan Helin Avşar, peş peşe hem makyajsız hem de bikinili pozlarını paylaştı
- Seren Serengil, kızını arayan takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla tepki topladı
- Son seçim araştırması yayınlandı! Kararsızlar yüzde 19 oy oranıyla ankete damga vurdu
- Juventus'taki geleceği merak konusu olan Ronaldo'dan esrarengiz paylaşım! Taraftarları heyecanlandırdı
- Göz Doktoru Dr. Öğr. Üyesi Sezer Hacıağaoğlu: Deniz ve havuza lenslerle gitmek enfeksiyon sebebi
- 'Baba dikkat et' dedi, otomobil saniyeler sonra taklalar attı
- Fenerbahçe'deki kadro şişkinliği Vitor Pereira'nın başını ağrıtıyor! En az 15 futbolcuyla yollar ayrılacak
- Sirk gösterisinde tansiyon bir anda yükseldi! Sinirlenen ayı, defalarca terbiyecisine saldırdı
- Düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan uzman çavuş, hayatını kaybetti
- İkinci Mesut Özil, Türkiye'de! Yıldız futbolcunun balmumu heykeli Madame Tussauds İstanbul'da sergilenecek
- Genç kızı sokakta darbeden saldırgan, kendisini yakalayan polisi yaraladı