18 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı 18 Temmuz 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:15 Spor Artı 00:30 Teknik Analiz 01:00 Everton - Aston Villa 02:00 Stadyum 02:40 Spor Artı 03:25 Efsanelerin İzinde 03:30 Southampton - Brighton & Hove Albion 03:55 Takvim Yaprakları 04:00 İleri Üçlü 05:00 İngiltere Premier Lig Özetler 05:10 Süper Lig Özetler 05:30 Teknik Analiz 05:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 05:55 Takvim Yaprakları 06:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Süper Lig Özetler 07:00 Southampton - Brighton & Hove Albion 07:30 TFF 1. Lig Özetler 08:00 İlk Baskı 08:40 Süper Lig Özetler 08:45 Spor ve Sağlık 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:00 Salto 09:15 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 09:30 Orhan Ayhan'la 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:00 Stadyum 10:55 Spor Kitaplığı 11:00 Spor Manşet 11:55 Hava Durumu 12:00 Maradona Belgeseli 12:45 TFF 1. Lig Goller 12:55 Takvim Yaprakları 13:00 Spor Bülteni 13:55 Efsanelerin İzinde 14:00 Everton - Aston Villa 14:00 Avrupa Stüdyosu 15:00 Spor Hafta Sonu 15:55 Takvim Yaprakları 16:00 Spor Bülteni 16:30 İngiltere Premier Lig Özetler 17:30 Dakika Skor 18:00 Spor Merkezi 19:25 Spor Hafta Sonu 20:00 İleri Üçlü 21:00 Dakika Skor 21:45 Arsenal - Manchester City 22:40 Stadyum 23:40 Stadyum Kaynak: InterSinema.com