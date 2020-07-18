18 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
18 Temmuz 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:15 Spor Artı
00:30 Teknik Analiz
01:00 Everton - Aston Villa
02:00 Stadyum
02:40 Spor Artı
03:25 Efsanelerin İzinde
03:30 Southampton - Brighton & Hove Albion
03:55 Takvim Yaprakları
04:00 İleri Üçlü
05:00 İngiltere Premier Lig Özetler
05:10 Süper Lig Özetler
05:30 Teknik Analiz
05:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
05:55 Takvim Yaprakları
06:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:00 Southampton - Brighton & Hove Albion
07:30 TFF 1. Lig Özetler
08:00 İlk Baskı
08:40 Süper Lig Özetler
08:45 Spor ve Sağlık
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Salto
09:15 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
09:30 Orhan Ayhan'la
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:00 Stadyum
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
11:55 Hava Durumu
12:00 Maradona Belgeseli
12:45 TFF 1. Lig Goller
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 Everton - Aston Villa
14:00 Avrupa Stüdyosu
15:00 Spor Hafta Sonu
15:55 Takvim Yaprakları
16:00 Spor Bülteni
16:30 İngiltere Premier Lig Özetler
17:30 Dakika Skor
18:00 Spor Merkezi
19:25 Spor Hafta Sonu
20:00 İleri Üçlü
21:00 Dakika Skor
21:45 Arsenal - Manchester City
22:40 Stadyum
23:40 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com