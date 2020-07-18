18 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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18 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

18 Temmuz 2020 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

18 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
18.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 18.07.2020 06:47

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

00:00 beIN Wellness

00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet

01:00 Futbolun Şehirleri

01:45 Maç Saati

02:45 Maç Saati

03:45 Süper Lig Haftanın Golleri

04:00 beIN Manşet

04:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar

05:00 Maç Saati

05:45 Z Raporu

06:00 beIN Manşet

06:30 Maç Saati

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

07:30 Maç Saati

08:00 Süper Lig Haftanın Golleri

08:15 Maç Saati

08:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

09:15 Maç Saati

10:15 Kolaysa Anlat

10:15 Maç Saati

10:45 Z Raporu

12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar

12:30 Maç Saati

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

14:15 Maç Saati

14:15 Kolaysa Anlat

15:30 Maç Saati

16:00 Kolaysa Anlat

16:00 Taraftar

17:00 Süper Lig Maç Önü

17:05 Maç Başlıyor

17:15 Süper Lig Maç Özetleri

17:30 Hatayspor - Bursaspor

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 beIN Teknik

18:00 beIN Manşet

19:00 Taraftar

19:15 Devre Arası

19:30 Maç Sonu

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

20:30 Süper Lig Maç Önü

21:00 beIN Manşet

21:00 Galatasaray - Göztepe

21:45 Devre Arası

22:00 Maç Saati

22:00 Galatasaray - Göztepe

23:00 Maç Sonu

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com

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