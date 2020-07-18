18 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı
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18 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı

18 Temmuz 2020 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

18 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı
18.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 18.07.2020 06:45

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:15 Kara Kule

00:15 Kardeş Payı

02:10 Kanatsız Kuşlar

05:10 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

08:00 Centilmen

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

10:30 Bang Bang

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

14:00 Gençliğim Eyvah

14:00 Şansımı Seveyim

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

15:40 Gençliğim Eyvah

17:00 Şansımı Seveyim

18:40 ATV Haber

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Şansımı Seveyim

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

21:00 Kim Milyoner Olmak İster?

22:00 Benim Adım Feridun

Kaynak: InterSinema.com

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