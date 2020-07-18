18 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı
18 Temmuz 2020 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:15 Kara Kule
00:15 Kardeş Payı
02:10 Kanatsız Kuşlar
05:10 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
08:00 Centilmen
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
10:30 Bang Bang
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
14:00 Gençliğim Eyvah
14:00 Şansımı Seveyim
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
15:40 Gençliğim Eyvah
17:00 Şansımı Seveyim
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Şansımı Seveyim
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
21:00 Kim Milyoner Olmak İster?
22:00 Benim Adım Feridun
Kaynak: InterSinema.com