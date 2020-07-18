18 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı 18 Temmuz 2020 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:15 Kara Kule 00:15 Kardeş Payı 02:10 Kanatsız Kuşlar 05:10 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 08:00 Centilmen 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 10:30 Bang Bang 13:00 Gün Ortası 14:00 Beni Bırakma 14:00 Gençliğim Eyvah 14:00 Şansımı Seveyim 15:30 Bir Zamanlar Çukurova 15:40 Gençliğim Eyvah 17:00 Şansımı Seveyim 18:40 ATV Haber 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Şansımı Seveyim 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 21:00 Kim Milyoner Olmak İster? 22:00 Benim Adım Feridun Kaynak: InterSinema.com