18 suçtan 36 yıl hapis cezası bulunan karı- koca yakalandı

15.01.2020 18:09 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:09

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 18 suçtan 36 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.D. ve karısı K.D. polis tarafından yakalandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye sırasında Hurdacılar Sitesinde şüphe üzerine, karı- koca olduklarını söyleyen 2 kişiyi durdurdu. Üzerlerinden kimlik çıkmayan şüpheliler, kendilerini M.O. ve H.D. olarak tanıttı. Asayiş büro amirliğine getirilen şüphelilerden parmak izi incelemesinde erkeğin M.D., kadının ise eşi K.D. olduğu belirlendi.

Kaynak: DHA

Yakalanan M.D.'nin Antalya'da 'hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'silahla yağma' ve 2 ayrı 'hırsızlık' suçundan ayrıca Manavgat ve Serik ilçelerinde 4 ayrı hırsızlık olayından kesinleşmiş toplam 17 yıl 11 ay, eşi K.D.'nin ise Antalya, Serik ve Manavgat'ta 6 ayrı hırsızlık olayının yanı sıra iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme suçlarından toplam 18 yıl 3 ay hapis cezası ve 8 bin TL adli para cezasının bulunduğu belirlendi.Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Adliyeye getirilen şüphelilerden K.D.'nin kucağında küçük çocuğunun bulunduğu görüldü.