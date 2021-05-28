18 suç kaydı bulunan hırsız yakalandı
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18 suç kaydı bulunan hırsız yakalandı

18 suç kaydı bulunan hırsız yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te 18 adet suç kaydı bulunan bir kişi, son işinde polise yakalandı.

Gaziantep'te 18 adet suç kaydı bulunan bir kişi, son işinde polise yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri çalışmalarda Nizip ilçesinde meydana gelen faili meçhul 2 oto hırsızlığı ve 1 iş yeri hırsızlık olayının zanlılarını belirledi. düzenlenen operasyonla yakalanan İ.A.Y. isimli şahsın 18 suç kaydının daha olduğu belirlendi.

Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ele geçirilen çalıntı araçlar sahiplerine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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