18 Şubat Salı DHA Spor Gündemi

18.02.2020 09:37 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:37

A Milli Basketbolcular Melih Mahmutoğlu, Metin Türen ve Sertaç Şanlı DHA'ya konuştu

Melih Mahmutoğlu: Hollanda maçını kazanmak istiyoruz

"Türkiye Kupası'nı kazanmak moral oldu""Euroleague'de oynamayı bilen bir takımız"Metin Türen: Ev sahibi avantajını kullanmamız lazım"Türkiye Ligi'nde Türk Telekom olarak play-off yapmak istiyoruz"Sertaç Şanlı: Shane Larkin çok iyi bir karakter

GALATASARAY Sarı-kırmızılılar, günü izinli geçirecek.

FENERBAHÇE11.30 Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek

TRABZONSPORBordo mavili takım günü izinli geçirecek.BEŞİKTAŞ11.30 Siyah beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam edecek. (Basına kapalı)

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

VOLEYBOLCEV Şampiyonlar Ligi17.00 Eczacıbaşı VitrA - Budowlani19.30 VakıfBank - Lokomotiv Kaliningrad20.00 Fenerbahçe Opet - LP Salo

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 16 TURU BAŞLIYOR23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Kaynak: DHA