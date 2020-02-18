Haberler » Spor » 18 Şubat Salı DHA Spor Gündemi - Spor

18 Şubat Salı DHA Spor Gündemi

A Milli Basketbolcular Melih Mahmutoğlu, Metin Türen ve Sertaç Şanlı DHA'ya konuştuMelih Mahmutoğlu: Hollanda maçını kazanmak istiyoruz"Türkiye Kupası'nı kazanmak moral oldu""Euroleague'de oynamayı bilen bir takımız"Metin Türen: Ev sahibi avantajını kullanmamız lazım"Türkiye Ligi'nde Türk...

18.02.2020 09:37 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:37
18 Şubat Salı DHA Spor Gündemi

A Milli Basketbolcular , Metin Türen ve Sertaç Şanlı 'ya konuştu

Melih Mahmutoğlu: Hollanda maçını kazanmak istiyoruz

"Türkiye Kupası'nı kazanmak moral oldu""Euroleague'de oynamayı bilen bir takımız"Metin Türen: Ev sahibi avantajını kullanmamız lazım"Türkiye Ligi'nde Türk Telekom olarak play-off yapmak istiyoruz"Sertaç Şanlı: Shane Larkin çok iyi bir karakter

GALATASARAYSarı-kırmızılılar, günü izinli geçirecek.

FENERBAHÇE11.30 Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek

TRABZONSPORBordo mavili takım günü izinli geçirecek.BEŞİKTAŞ11.30 Siyah beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam edecek. (Basına kapalı)

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak. 

VOLEYBOLCEV Şampiyonlar Ligi17.00 Eczacıbaşı VitrA - Budowlani19.30 VakıfBank - Lokomotiv Kaliningrad20.00 Fenerbahçe Opet - LP Salo

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 16 TURU BAŞLIYOR23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler