18 Şubat Perşembe kandil mi? 3 aylarda hangi kandiller var? Kandil ne zaman? 2021 Dini Günler ve Kandiller!
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18 Şubat Perşembe kandil mi? 3 aylarda hangi kandiller var? Kandil ne zaman? 2021 Dini Günler ve Kandiller!

01.03.2021 18:27 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:32
18 Şubat Perşembe kandil mi? 3 aylarda hangi kandiller var? Kandil ne zaman? 2021 Dini Günler ve Kandiller!

Üç aylara girilmesi ve Recep ayının başlamasıyla 2021 dini günleri araştırılıyor ve merak ediliyor. Müslüman alemi bugün Kandil mi? sorularının yanı sıra, Kandil ne zaman? 18 Şubat Perşembe kandil mi? 3 aylarda hangi kandiller var? merak ediyor. İşte, 2021 Dini Günler ve Kandilleri!

Mübarek üç aylar geldi! Üç aylara girişmesiyle birlikte ilk ay olan Mübarek Recep ayının kandilleri de araştırılıyor. Recep ayıyla başlayan üç aylar, 12 Şubat'ı 13 Şubat'a bağlayan gece, Cuma gecesi başladı. Recep ayının ilk gecesi, üç ayların da ilk gecesidir. Recep ayının ilk kandil gecesi ise Perşembeyi Cumaya bağlayan gece olan Regaip kandilidir. Regaib Kandili, üç ayların da ilk kandilidir. Peki, Kandil ne zaman? 18 Şubat Perşembe kandil mi? 3 aylarda hangi kandiller var?

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Recep ayının ilk kandil gecesi 18 Şubat'ı Perşembeyi 19 Şubat Cuma'ya bağlayan gecedir ve Regaip kandilidir. Regaib Kandili, üç ayların da ilk kandilidir.

18 Şubat Perşembe kandil mi? 3 aylarda hangi kandiller var? Kandil ne zaman? 2021 Dini Günler ve Kandiller!

2021 DİNİ GÜNLER VE ÜÇ AYLAR

Recep ayının ilk gecesi : 12 Şubat Cuma günü akşam namazından 13 Şubat Cumartesi sabah namazına kadar olan vakit.

Recep ayının ilk günü : 13 Şubat Cumartesi sabah namazından 13 Şubat Cumartesi akşam namazına kadar olan vakit.

Regaib kandili : 18 Şubat Perşembe akşam namazı ile başlayacak.

RECEP AYINDA HANGİ KANDİLLER VAR?

Recep ayında Regaip ve Miraç kandili olmak üzere 2 kandil mevcuttur. Bunlardan Regaip kandili 18 Şubat Perşembe günü olurken, Miraç kandili ise 10 Mart Çarşamba günüdür. Yani Miraç kandili Receb ayının 26. günüdür.

18 Şubat Perşembe kandil mi? 3 aylarda hangi kandiller var? Kandil ne zaman? 2021 Dini Günler ve Kandiller!

2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2021 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba

Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi

Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar

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