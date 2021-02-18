18 Şubat Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

18 Şubat Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 18 Şubat'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Şubat Perşembe Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Şubat Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

BAKIRKÖY

NO: 3026448

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ÇİÇEKDAĞLI sk bölgelerinde 18/02/2021 13:00:00 - 18/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...