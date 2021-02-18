18 Şubat Perşembe hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki, hava fırtınalı mı olacak? Yağmurlu mu olacak? Hava sisli, güneşli mi olacak? İşte 18 Şubat 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Son günlerde havanın Türkiye genelinde soğuklarını arttırması vatandaşları etkiliyor. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 18 Şubat Perşembe hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

18 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Bingöl çevreleri, İzmir'in kuzey ve batı kesimleri ve Şanlıurfa'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu ile Kuzey Ege kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere sabah saatlerinde Hakkari ve Şırnak'ın yükseklerinde, gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara bölgesi ile ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Yurdun batı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın güney ve güneybatı, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında Kuzeyli yönlerden orta kuvvette; İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'de bu sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ NELERDİR?

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 7°C Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu

İSTANBUL °C, 6°C Çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 6°C Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ °C, 3°C Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, -3°C Çok bulutlu

DENİZLİ °C, 6°C Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri yağmurlu

MANİSA °C, 7°C Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 13°C Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 13°C Parçalı bulutlu

HATAY °C, 11°C Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 4°C Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, -2°C Parçalı zamanla çok bulutlu gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

ÇANKIRI °C, -3°C Parçalı zamanla çok bulutlu gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, -1°C Parçalı zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

KONYA °C, -2°C Parçalı bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, -2°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

DÜZCE °C, 3°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

KASTAMONU °C, -1°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 5°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, -2°C Parçalı bulutlu

RİZE °C, 4°C Çok bulutlu

SAMSUN °C, 3°C Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 5°C Parçalı çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZİNCAN °C, 2°C Çok bulutlu

ERZURUM °C, -4°C Çok bulutlu ve kar yağışlı

KARS °C, -2°C Çok bulutlu ve kar yağışlı

VAN °C, -1°C Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

18 ŞUBAT PERŞEMBE İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ KARLI MI OLACAK?

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı ve güneybatı, öğleden sonra kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) eseceği tahmin ediliyor.

18 ŞUBAT PERŞEMBE ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ KARLI MI OLACAK?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz bölgesi ile Ankara ve Çankırı'nın kuzey kesimlerinin aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı ve kuzeybatılı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

18 ŞUBAT PERŞEMBE İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ KARLI MI OLACAK?

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir illeri geneli, İzmir'in merkez çevreleri, kuzey ve batısı ile Manisa'nın kuzey kesimleri yağışlı geçecek. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir'in iç kesimlerinde kar şeklinde görülecek. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus, iç ve kuzey kesimlerde yer yer sis olayı görülecek.

HAVA SICAKLIĞI: 1 ila 2 derece artacak.

RÜZGAR: Rüzgar, Kuzey kesimlerde güneyli yönlerden , Güney kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif zamala orta kuvvette esecek.

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