18 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Bugün Gelinim Mutfakta'da kim 1. oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?
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18 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Bugün Gelinim Mutfakta'da kim 1. oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?

18.02.2021 15:54 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:06
18 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Bugün Gelinim Mutfakta'da kim 1. oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?

Kanal D'de Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta 18 Şubat puan durumu belli oldu. 18 Şubat Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? 18 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu! sorularının cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz...

18 Şubat Gelinim Mutfakta Puan Durumu ve Gelinim Mutfakta kim birinci oldu soruları cevap buldu! Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfak'ta Seda Sayan'ın sunumuyla, lezzetli yemeklere devam ediyor. Gelinim Mutfakta18 Şubat puan durumu kayınvalideler tarafından belirlendi. Her gün bir kişi çeyrek altını almaya hak kazanırken bugün çeyrek altını kim aldı merak ediliyor. Peki, 18 Şubat Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?

18 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 18 Şubat'ta günün birincisi Zeynep oldu. Zeynep 20 puanla bugün Gelinim Mutfakta'da çeyrek altının sahibi oldu!

18 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Zeynep: 20

Ayten:19

Aysun: 11

Esra: 7

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