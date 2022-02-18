18 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler
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18 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
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18 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı

18 Şubat 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Pekin'de Bugün

02:30 İngiltere Premier Lig Özetler

03:00 İtalya Serie A Özetler

03:20 Spor Toto Süper Lig Özetler

03:55 Spor Takvimi

04:00 Futbol Aklı

05:30 Aktüel Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:40 Spor Takvimi

08:45 İşitme Engelliler Spor Bülteni

08:55 Spor Manşet

09:50 2022 Pekin Kış Olimpiyatları: Serbest Stil Kayak

11:25 2022 Pekin Kış Olimpiyatları: Sürat Pateni

12:45 Gün Ortası

14:00 TBMM-TV

16:55 Spor Merkezi

17:55 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Eyüpspor

20:00 Spor Akşamı

20:50 İtalya Serie A Goller

21:00 Gündem Futbol

23:00 Taktik Analiz

InterSinema.com - TV

İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, Pekin, Trt, TV, Haberler

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