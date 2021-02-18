18 Şubat 2021 Trt1 Yayın Akışı
18 Şubat 2021 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Uyanış: Büyük Selçuklu
00:15 Düğün
01:55 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
02:55 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
03:50 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
03:55 Belgesel
03:55 Eşyanın Serüveni
04:30 Düğün
05:55 Seksenler
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
20:30 Regaib Kandili Özel
22:30 3'te 3
Kaynak: InterSinema.com