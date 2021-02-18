18 Şubat 2021 Trt1 Yayın Akışı
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18 Şubat 2021 Trt1 Yayın Akışı

18.02.2021 06:42 | Son Güncelleme: 18.02.2021 06:46
18 Şubat 2021 Trt1 Yayın Akışı

18 Şubat 2021 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Uyanış: Büyük Selçuklu

00:15 Düğün

01:55 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

02:55 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

03:50 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

03:55 Belgesel

03:55 Eşyanın Serüveni

04:30 Düğün

05:55 Seksenler

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım'ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

20:30 Regaib Kandili Özel

22:30 3'te 3

Kaynak: InterSinema.com

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