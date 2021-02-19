18 Şubat 2021 Haberleri
19.02.2021 01:15 | Son Güncelleme: 19.02.2021 01:19
18 Şubat 2021 Manşet Haberleri.
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- NBA All-Star organizasyonu tarihte ilk kez tek günde düzenlenecek
- Koronavirüs testlerinde görülmeme ihtimali olan yeni bir mutasyon keşfedildi
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- G.Saray, Atatürk'ün ve kulübün efsaneleri Ali Sami Yen ile Metin Oktay'ın isimlerini Mars'ta yaşatacak
- Son Dakika: Türkiye'de 18 Şubat günü koronavirüs 83 kişi vefat etti, 7 bin 241 yeni vaka tespit edildi
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