18 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
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18 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

18.02.2021 06:42 | Son Güncelleme: 18.02.2021 06:47
18 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

18 Şubat 2021 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

00:30 500 Great Goals Show

01:00 Maç Saati

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

02:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig Maç Özetleri

03:45 Maç Saati

03:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

04:30 Fransa'dan Futbol

04:45 İtalya'dan Futbol

04:45 1. Lig

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:00 beIN Teknik

06:15 Maç Saati

06:15 Spor Toto Süper Lig Maç Özetleri

06:45 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:45 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri

08:45 Spor Toto Süper Lig Haftanın Golleri

09:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 Süper Toto Süper Lig Haftanın Golleri

10:45 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri

10:45 Spor Toto Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 1. Lig

12:00 Maç Saati

13:45 Spor Toto Süper Lig Haftanın Golleri

13:45 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri

14:00 Maç Saati

14:00 beIN Manşet

15:00 Gamer

15:00 beIN Teknik

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Taraftar

16:00 Maç Saati

17:00 beIN Teknik

17:45 Serie A Haftanın Golleri

17:45 Spor Toto Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 D.Kiev - C. Brugge

18:00 Spor Toto Süper Lig Maç Özetleri

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:45 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri

19:00 Maç Saati

20:00 UEFA Avrupa Ligi

20:45 Spor Toto Süper Lig Haftanın Golleri

20:45 Süper Toto Süper Lig Haftanın Golleri

20:55 Kızılyıldız - Milan

21:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

21:00 Geniş Özet

21:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

21:40 UEFA Avrupa Ligi

21:55 Kızılyıldız - Milan

22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

22:50 Lille - Ajax

23:00 Porto - Juventus

23:00 Barcelona - PSG

23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi

23:45 UEFA Avrupa Ligi

Kaynak: InterSinema.com

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