18 Şubat 2020 Haberleri
18 Şubat 2020 Manşet Haberleri.
19.02.2020 00:18 | Son Güncelleme: 19.02.2020 00:18
- Husumetli amca çocukları arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 13 yaralı
- Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
- Rusya Savunma Bakanı Şoygu: ABD, Suriye'deki petrol sahalarını yağmalıyor
- Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
- Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump: Erdoğan ile İdlib konusunda beraber çalışıyoruz
- Kuzuların hareketlerinden şüphelendi! Saniyeler sonra deprem oldu
- Ronaldo, sevgilisine aylık 105 bin dolar harçlık veriyor
- Emre Can, Borussia Dortmund ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak
- Milli oyuncu Kenan Karaman sahalara dönüyor
- Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
- İlkokulda tepki çeken görüntüler! Öğrencilere tokat attı, yere yatırarak kulağını çekti
- Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
- Abdullah Gül'ün 'Gezi ile gurur duyuyorum' sözlerine Beştepe'den yanıt geldi
- Manisa'daki deprem sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk açıklama: Yavaş depremler devam ediyor
- Kosova'da cinnet getiren polis memuru, ailesini öldürüp intihar etti
- BM'den korkutan koronavirüs açıklaması: Risk çok büyük ve buna hazır olmamız lazım
- Bundesliga kulüplerinden 2018-2019'da 4 milyar euroluk rekor gelir
- Beşiktaş'tan flaş çağrı: Göztepe maçının hakemlerinin Etik Kurulu'na sevk edilmesini istiyoruz
- Rusya Dışişleri Bakanlığı: Moskova görüşmesinde İdlib anlaşmasına bağlılık teyit edildi
- Mustafa Cengiz: Seri'nin pozisyonunda top dizine çarpıyor
- Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, darbeci Hafter'e bağlı milislerin 'Türk gemisini vurduk' iddiasını yalanladı
- Koronavirüsün yayılmasını engellemek isteyen yetkililer, maske takmak istemeyen adamı direğe bağladı
- Kalın, Abdullah Gül'ün yaptığı görüşme açıklamasına tepki gösterdi: Sözleri gerçeklikle bağdaşmıyor
- AK Partili Bülent Turan, gezi davasındaki beraat kararlarını değerlendirdi
- TBMM Genel Kurulu'na Gezi Parkı davasındaki beraat kararları damga vurdu
- Son dakika: Manisa 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından peş peşe sallandı
- Barcelona, Mustafa Kapı'yı istiyor
- Rum basını: ABD casus uçakları, Yavuz sondaj gemisini gözlüyor
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Osman Kavala için verilen beraat kararına itiraz edecek
- E-5'te trafiğin durma noktasına gelmesine neden olan kazada 1 kişi öldü, 3 yaralandı
- AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe söylentilerine verdiği yanıtı açıkladı
- Real Madrid, Brezilyalı Reinier'i basına tanıttı
- Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine Niko Kovac geliyor
- Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı baskının belgeleri sızdı! İbadet etmek gözaltına nedeni olarak görülüyor
- Tunç Soyer: Çiğli tramvayı projesi için Ulaştırma Bakanı ve AK Partili Hamza Dağ'a teşekkür ederim
- Kayseri'de akıllara durgunluk veren intihar! Balkondan atlayan kocasını son anda yakaladı ancak kurtaramadı
- Beşiktaş'tan Mircea Lucescu açıklaması: Henüz karar almadık
- Gezi davasındaki beraat kararına Mustafa Varank'tan sert tepki: Apaçık bir ihanettir
- Bahçeli ne demek istedi? MHP liderinin İYİ Parti'deki istifalarla ilgili söylediği sözler Ankara'nın gündemine oturdu
- Otomobille kovaladığı aracı şarampole düşürdü, sürücüsünü tüfekle vurup öldürdü