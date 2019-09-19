18. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 18'incisi düzenlenen Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali'nde, Kübalı sanatçı İbis Maria konser verdi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 18'incisi düzenlenen Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali'nde, Kübalı sanatçı İbis Maria konser verdi.
Manavgat Belediyesi tarafından Side Limanı'nda düzenlenen konsere, vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi. Maria, seslendirdiği şarkılarla büyük alkış aldı.
Festival süresince Side Limanı ve Antik Tiyatrosu'nda konserler ve Kültür Evi'nde ünlülerle sohbetler düzenlenecek.
Festival, 26 Eylül'de sona erecek.