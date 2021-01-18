18 Ocak Pazartesi Resmi Gazete yayınlandı! Bugünün Resmi Gazete kararları neler?
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18 Ocak Pazartesi Resmi Gazete yayınlandı! Bugünün Resmi Gazete kararları neler?

18.01.2021 09:01 | Son Güncelleme: 18.01.2021 09:07
18 Ocak Pazartesi Resmi Gazete yayınlandı! Bugünün Resmi Gazete kararları neler?

18 Ocak tarihli 2020 Resmi Gazete de neler var? 18 Ocak Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 18 Ocak günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 18 Ocak 2020 Resmi Gazete...

BUGÜNÜN RESMİ GAZETE KARARLARI: 18 OCAK 2020 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Gedik Üniversitesi Güneydoğu Asya Ülkeleri Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşitme ve Denge Bozuklukları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETE KARARLARININ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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