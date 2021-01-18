18 Ocak Pazartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 18 Ocak Pazartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 18 Ocak Pazartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
18 OCAK PAZARTESİ KANALLARIN YAYIN AKIŞI!
TV8 YAYIN AKIŞI
07:158'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
13:45 Doya Doya Moda
17:45 Survıvor Panorama
20:00 Survıvor Ünlüler - Gönüllüler
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Yeni Gelin
11:30 Turgay Başyayla İle
12:30 Adını Feriha Koydum
15:15 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur
FOX TV YAYIN AKIŞI
06:00 İnadına Aşk - Tekrar
11:00Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 Aşk Yeniden - Tekrar
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle...
20:00 Yasak Elma
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00Mesut Yar İle Bugün
13:15Gerçeğin Peşinde
16:30Söz/ Tkr
18:30Star Haber
20:00Sefirin Kızı/ 36
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Harry Potter Ve Ateş Kadehi
23:30 Sadakatsiz
ATV YAYIN AKIŞI
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz