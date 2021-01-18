18 Ocak Pazartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

18 Ocak Pazartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

18.01.2021 10:52 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:56
18 Ocak Pazartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 18 Ocak Pazartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 18 Ocak Pazartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.

18 OCAK PAZARTESİ KANALLARIN YAYIN AKIŞI!

TV8 YAYIN AKIŞI

07:158'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

13:45 Doya Doya Moda

17:45 Survıvor Panorama

20:00 Survıvor Ünlüler - Gönüllüler

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Yeni Gelin

11:30 Turgay Başyayla İle

12:30 Adını Feriha Koydum

15:15 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çukur

FOX TV YAYIN AKIŞI

06:00 İnadına Aşk - Tekrar

11:00Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 Aşk Yeniden - Tekrar

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli İle...

20:00 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00Mesut Yar İle Bugün

13:15Gerçeğin Peşinde

16:30Söz/ Tkr

18:30Star Haber

20:00Sefirin Kızı/ 36

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Harry Potter Ve Ateş Kadehi

23:30 Sadakatsiz

ATV YAYIN AKIŞI

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Demet Şener Hande Erçel Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Kaza Bursa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 18 Ocak Pazartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 10:56:34. #1.14#
title