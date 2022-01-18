18 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler
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18 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı

18 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

18 Ocak 2022 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 İngiltere Premier Lig Özetler

02:30 İtalya Serie A Özetler

02:50 Gençlerbirliği - Adanaspor A.Ş.

04:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

05:05 Spor Toto 1. Lig Özetler

05:35 Futbol Gecesi

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Efsanelerin İzinde

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:45 Spor Toto Süper Lig Goller

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 İngiltere Premier Lig Özetler

13:55 Spor Takvimi

14:00 TBMM-TV

16:00 Hedef Süper Lig

17:25 Spor Takvimi

17:30 Spor Merkezi

18:30 Aktüel Futbol

19:25 Lazio - Udinese

21:30 Dakika Skor

22:00 Futbol Gecesi

22:55 Juventus - Sampdoria

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İngiltere Premier Lig, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Trt, TV, Haber

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