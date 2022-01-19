18 Ocak 2022 Haberleri
18 Ocak 2022 Manşet Haberleri.
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- 6 parti güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili çalışmaya son şeklini verdi
- Petrol boru hattında patlama! Söndürülemeyen yangınla ilgili Vali'den ilk sözler: Can kaybımız yok
- Yaptığı kimseyi güldürmedi! Penaltı noktasındaki karları temizleyen Malatyalı futbolculara sulu şaka
- Doktor, doğumhanenin kapılarını kapatıp polisi aradı! Dört kollu ve dört bacaklı bebek infial yarattı
- Kulübün paylaşımına alev attı! Fenerbahçe'nin ilk transferi Szalai'nin kankası çıktı
- Beyaz Saray: Rusya'nın Ukrayna'ya her an saldırabileceği bir aşamadayız
- Kara Kartal'ı golcüsü Batshuayi taşıyor! Beşiktaş, Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup etti
- Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türkiye ziyaretinde en etkilendiği olayı Erdoğan'a anlattı
- Arap definecilerin zor anları! Topraktan çıkardıkları cisim hareketlenince besmele çektiler
- Marketlere kesilen 2.7 milyarlık cezanın gerekçesi netleşti! Vatandaşa Ali Cengiz oyunu yapmışlar
- Konya'da duygu seli! Ahmet Çalık'ın sevdiği Sezen Aksu şarkısı çalınca spiker de gözyaşına boğuldu
- Petrol boru hattı patladı, Gaziantep-Kahramanmaraş yolu ulaşıma kapatıldı
- Bakan Koca tek tek saydı! Bilim Kurulu'ndan artan vakalar sonrası 6 yeni tedbir
- Son Dakika: Türkiye'de 18 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 69 bin 658 yeni vaka tespit edildi
- Son Dakika: Motorine 52 kuruş zam geldi! İşte il il yeni fiyatlar
- Tarlasında kazı yapan çiftçinin kazmasına dünyanın en büyük patatesi takıldı
- Kıyafet silkelerken 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'teki krize el attı! 3 lider bir araya geliyor
- İmamoğlu bizzat paylaştı! Küresel yarışmayı kazanan İBB'nin kasasına 13 milyon TL girecek
- Ekrem İmamoğlu, Fırat Tanış'ın tiyatro tepkisini haklı buldu: Tüm sanatçılardan özür dilerim
- İmamoğlu'nun ardından bir metro isyanı da Zeydan Karalar'dan: Niye onaylamadığını bilmiyoruz
- Bakkallar ve tekel bayilerden dondurma satmama kararı
- Konya'dan görülmemiş pankart! Ahmet Çalık üstünden takımdan ayrılan Serdar'a çok ağır mesaj
- UYAP Vatandaş Portal ve Avukat Portal, Danıştay dosyalarını da kapsayacak
- 3 yıl önce boğarak öldürdüğü eşi için kayıp ihbarında bulununca yakayı ele verdi
- Singapur'da kan donduran olay! İş arkadaşı tecavüz etsin diye karısına uyuşturucu verdi
- Zorla ilaç yazdırmak isteyen şahıs, istediğini alamayınca doktoru yumrukladı
- Ünlü avukat ile evine giren hırsızlar arasında çatışma çıktı! Dehşet anları kamerada
- Avusturya, ABD'nin Sezgin Baran Korkmaz'a ilişkin iade talebine henüz karar vermedi
- Son Dakika: Kayıplar yüzde 5'i aşınca işlemler durduruldu, borsa erken kapandı
- Bu kareye tepki yağıyor! İsmail Kartal'ın toplantıya yalnız çıkması taraftarları çıldırttı
- Eşini taciz eden sanığı adliye çıkışı kurşun yağmuruna tuttu
- DEVA Partisi'nde Sezen Aksu istifası! İlçe Başkanı, destek mesajına tepki gösterip, hem görevini hem de partiyi bıraktı
- Ölen adamın mezar taşına yazdırdığı satırlar sosyal medyanın diline düştü
- TEM Otoyolu'nda kar yağışı nedeniyle 24 araç birbirlerine girdi: 5 yaralı
- Metrelerce yükseklikte can pazarı! İntiharı engellemek için balkondan balkona atladı
- Bakan Koca'dan hastanede hamile hemşirenin darbedilmesine ilk tepki
- Türkiye kara teslim! Okulların tatil olduğu il sayısı 52'ye yükseldi
- Başakşehir'deki hastanede hamile hemşireyi darbeden saldırganlar tutuklandı
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