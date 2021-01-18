18 Ocak 2021 Star Yayın Akışı
18 Ocak 2021 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Sefirin Kızı
00:15 Akrep
03:15 Ölüm Pençeleri
03:15 Tekken
04:40 Geniş Aile
04:40 Türk Müziği
05:40 Geniş Aile
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:00 Sol Yanım
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
13:15 Gerçeğin Peşinde
15:00 En Güzel Bölüm
15:15 Sefirin Kızı
16:30 Söz
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
20:00 Sefirin Kızı
Kaynak: InterSinema.com