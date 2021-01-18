18 Ocak 2021 Star Yayın Akışı
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18 Ocak 2021 Star Yayın Akışı

18.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 18.01.2021 06:47
18 Ocak 2021 Star Yayın Akışı

18 Ocak 2021 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Sefirin Kızı

00:15 Akrep

03:15 Ölüm Pençeleri

03:15 Tekken

04:40 Geniş Aile

04:40 Türk Müziği

05:40 Geniş Aile

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:00 Sol Yanım

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

13:15 Gerçeğin Peşinde

15:00 En Güzel Bölüm

15:15 Sefirin Kızı

16:30 Söz

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

20:00 Sefirin Kızı

Kaynak: InterSinema.com

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