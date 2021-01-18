18 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
18 Ocak 2021 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:30 Maç Saati
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
02:00 Maç Saati
02:15 Süper Lig
03:45 Maç Saati
04:15 Maç Saati
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:00 Gamer
06:15 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri
06:15 Maç Saati
06:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
07:00 Maç Saati
08:00 Maç Saati
08:45 Son 10 Yılın Derbi Golleri
08:45 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:45 Son 10 Yılın Derbi Golleri
10:45 Süper Lig Maç Özetleri
11:00 beIN Manşet
11:00 Süper Lig
11:15 Maç Saati
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 1. Lig
13:00 Maç Başlıyor
13:30 Y. Denizlispor - A. Hatayspor
13:45 Süper Lig Maç Özetleri
14:00 beIN Manşet
14:00 Maç Saati
14:15 Süper Lig
14:30 Y. Denizlispor - A. Hatayspor
15:00 Taraftar
15:30 Maç Sonu
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
16:00 Maç Saati
16:45 Son 10 Yılın Derbi Golleri
17:00 Süper Lig
17:00 beIN Teknik
17:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri
18:00 Süper Lig
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü
19:00 Beşiktaş - Galatasaray
19:45 Süper Lig
19:45 Süper Lig Devre Arası
20:00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü
20:00 Beşiktaş - Galatasaray
21:00 Beşiktaş - Galatasaray
21:00 Süper Lig
22:45 Süper Lig Haftanın Golleri
23:00 beIN Teknik
23:15 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri
23:30 Taraftar
Kaynak: InterSinema.com