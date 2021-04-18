18 Nisan 2021 Show Yayın Akışı
18 Nisan 2021 Pazar günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Ip Man 3
02:15 Yağmur: Kıyamet Çiçeği
04:15 Ip Man 3
04:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
05:15 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
06:15 Sevcan'la Lezzet Yolunda
07:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Feryat
16:15 Tarkan Viking Kanı
18:45 Show Ana Haber
20:00 Eltilerin Savaşı
22:45 Eltilerin Savaşı
Kaynak: InterSinema.com