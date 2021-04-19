18 Nisan 2021 Haberleri
18 Nisan 2021 Manşet Haberleri.
- Dünya Bankası baş ekonomisti: Salgın öncesi standarda geri dönmek zaman alacak
- Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hayatını kaybetti
- Yardım dağıtımı izdihama dönüştü, koronavirüs tedbirleri unutuldu
- Genç savcı koronavirüse yenik düştü
- Rusya, Çekya'nın Moskova Büyükelçiliği'nin 20 çalışanını sınır dışı etti
- İftar öncesi yemek için tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
- Eski yenge açılıp saçıldı! Bikinili pozundan çok yaptığı hareket konuşuldu
- Harun Tekin, yaptırdığı penaltıyı kurtardığı anda gözyaşlarına boğuldu
- Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreninde elinden bir an olsun düşürmediği çantanın sırrı çözüldü
- Ali Koç: 10 senede üç şampiyonluk verdik, her şeyin değişebileceğini biliyoruz
- Çanakkale'de koronavirüs vakaları son 2 ayda 26 kat arttı
- Dört gündür kayıp olarak aranan 80 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı
- Pelkas, Başakşehir'e attığı golle efsane Alex de Souza'yı yakalamayı başardı
- Valencia'yı iterek yere düşüren Mahmut Tekdemir'e kırmızı çıktı
- Ezel dizisinin Ömer'i İsmail Filiz, 'Barbaroslar'a transfer oldu
- Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin üssüne roket saldırısı
- Koronavirüsü atlatıp maça gelen Başkan Ali Koç, tribünde iftarını açtı
- Harun Tekin, uzaktan gol yemede rekora doğru koşuyor
- Szalai golü atar atmaz Altay'ın formasına koştu ve arkadaşına mesaj yolladı
- Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
- Tartışma sırasında kendisine silah doğrultan babasını defalarca bıçakladı
- Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 318 kişi vefat 55 bin 802 yeni vaka tespit edildi
- Başkan Cengiz'i görevi bırakmaya davet yönetici Mahmut Recevik'in istifası istendi
- Pakistan'da protestoların bilançosu artıyor! Polis ateş açtı: 3 ölü, 50 yaralı
- Emre Belözoğlu'ndan samimi açıklama: Hiç kolay duygular değil. Aykut hoca bizim efsanemiz ve kader birlikteliği yaptık
- Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
- Kasımpaşa, 2-0 öne geçtiği Antep karşısında son anlarda skoru koruyamadı ve 1 puana razı oldu
- Diplomatik kriz yaşayan İran ile Suudi Arabistan'ın gizli görüşmelere başladığı öne sürüldü
- İki otomobil çarpıştı, araçlar hurdaya döndü! 9 kişi yaralı
- Dev kulüpler 'Avrupa Süper Ligi' için resmen harekete geçti, Şampiyonlar Ligi iki seneye tarihe karışıyor
- Caddede yürüyen iki kişi kurşunların hedefi oldu
- Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında öldü öldü dirildi ama 3 puanı almayı başardı
- Paris'te turistleri taşıyan küçük uçak düştü: 4 ölü
- Türk mankene 'Otel odası' soran PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'nin mesajları ifşa edildi
- Annesinin köşe bucak aradığı genç kız, sevgilisinin evinde bulundu
- Gözü dönen üvey evlat, pompalı tüfekle dehşet saçtı
- Köye yabancı girişi yasaklandı, vaka sıfırlandı
- Statta olağanüstü toplanan Başkan Cengiz ve yönetimi, 'Birlik beraberlik' kararı aldı
- Usta oyuncu Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti
- Final kararı alan Akıncı dizisindeki harita detayı, Azerileri kızdırdı