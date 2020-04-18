18 Nisan 2020 Tv 2 Yayın Akışı 18 Nisan 2020 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV 2 YAYIN AKIŞI 01:00 Kelime Oyunu 02:20 Kanıt 03:30 Merhamet 05:00 Doktorlar 06:00 Hırsız Polis 06:00 Kavak Yelleri 07:30 Çocuklar Duymasın 10:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 10:00 Geniş Aile 12:15 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler 13:15 Sen de Yap 14:00 Derya Baykal'la Gülümse 14:15 Küçük Ağa 16:00 Merhamet 17:00 Akasya Durağı 17:30 Doktorlar 19:00 Kelime Oyunu 21:00 Yalan Dünya 21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir 23:15 Kanıt 23:30 Gece Kafası Kaynak: InterSinema.com