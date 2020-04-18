18 Nisan 2020 Show Yayın Akışı
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Yeni Gelin Dizisi, TV

18 Nisan 2020 Show Yayın Akışı

18 Nisan 2020 Cumartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

18.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 18.04.2020 06:45
18 Nisan 2020 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

01:30 Yeni Gelin

01:45 Yağmur: Kıyamet Çiçeği

02:15 Savaş Vadisi

04:00 Kuaförüm Sensin

05:45 Aşk Laftan Anlamaz

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Gelin Evi

08:15 Hayat Güzeldir

09:30 Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'la

10:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Feryat

13:00 Kuaförüm Sensin

15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Yağmur: Kıyamet Çiçeği

23:45 Savaş Vadisi

Kaynak: InterSinema.com

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