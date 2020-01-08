: 18 milyon avroluk hayali Galatasaray bozdu!

08.01.2020 08:32 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:06

Spor Arena - Ali Naci Küçük | Galatasaray'ın sezon başında Fulham'dan kiraladığı Jean Michael Seri'ye sürpriz bir talip çıktı. Fransız kulübü Olympique Lyon, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu için Fulham'a 18 milyon avroluk teklifte bulundu.



İngiliz kulübü, teklife olumlu yaklaşırken topu Seri'ye attı. 28 yaşındaki futbolcu da G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'le bir görüşme gerçekleştirerek "Benden memnun değilseniz, bu teklifleri değerlendirmek isterim. İlk yarı Galatasaray için beklediğimiz gibi geçmedi. Eğer ikinci yarı planlarınızda bana yer yoksa ona göre kariyerim hakkında karar vermek istiyorum" dedi.



Nzonzi boşluğu dolduracak



Teknik Direktör Fatih Terim ise Jean Michael Seri'nin ayrılığını onaylamadı ve tecrübeli oyuncusuna "Sana ihtiyacım var. İkinci yarı planlamasında önemli ve değerli bir yerin var. Galatasaray'a ikinci yarıda önemli bir katkı sağlayacağın inancındayım" dedi.



Terim'in bu sözlerine teşekkür eden Seri de şimdilik sarı kırmızılı takımla antrenmanlarını sürdürüyor. Terim de Steven Nzonzi'nin ayrılma ihtimalinin de artmasıyla orta sahayı yeniden şekillendirmenin risk olacağını düşünerek, Fulham'ın 'Lyon'a git' baskısına rağmen Jean Michael Seri'nin kalmasını istiyor.



G.Saray'ın sezon başından 1.5 milyon Euro bedelle kiraladığı Seri, Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçın tamamında ilk 11 oynarken lig karşılaşmalarında istikrarlı bir performans sergileyemedi.





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