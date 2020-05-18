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18 milyarlık dev projede düğmeye basılıyor

18 milyarlık dev projede düğmeye basılıyor Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor Altı tribünden oluşan dev barajın ilk tribününün açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak Baraj enerji üretimi ile ekonomiye yıllık 412 milyon dolar katkı sağlayacak Türkiye'nin en büyük...

18 milyarlık dev projede düğmeye basılıyor
18.05.2020 13:50 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:50

18 milyarlık dev projede düğmeye basılıyor

Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor

Altı tribünden oluşan dev barajın ilk tribününün açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak

Baraj enerji üretimi ile ekonomiye yıllık 412 milyon dolar katkı sağlayacak

ANKARA - Türkiye'nin en büyük elektrik üretimi projelerinden biri olan Ilısu Barajı'nın altı tribününden ilki, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hizmete alınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılacağı törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katılacak.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2008 yılında temeli atılan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde elektrik üretiminin başlayacağını müjdeledi. Dicle Nehri üzerine inşa edilen ve kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin dördüncü büyük barajı konumunda bulunan Ilısu Barajı'nın ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde, dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından ise dünyada birinci sırada yer aldığını ifade eden Pakdemirli, tesisin temelden 135 metre yüksekliğe, 24 milyon metreküp dolgu hacmine ve bin 820 metre kret uzunluğuna sahip olduğunu dile getirdi.

Yıl sonunda tam kapasiteyle hizmete girmiş olacak

Pakdemirli, inşa edilen Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin her biri 200 MW gücünde 6 tribünden oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle açılışına katılacağı ilk tribünü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hizmete alacağız. İlk tribünün hizmete girmesiyle yıllık 687 milyon kWh elektrik enerjisi üretilecek ve ekonomiye ilave 355 milyon lira katkı sağlanacak. Bu üretim rakamı 1 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacının karşılanması anlamına geliyor. Daha sonra ise her ay bir tribünün daha hizmete alınmasıyla yıl sonuna kadar barajın tam kapasiteyle üretime geçmesini hedefliyoruz. Toplam kurulu gücü 1200 MW olan santral tam kapasite ile devreye girdiğinde yılda ortalama 4 bin 120 GWh enerji üretimi gerçekleştirilecek. Böylece sadece enerji üretiminden ekonomiye yıllık 412 milyon dolar katkı sağlanacak. Bu üretim rakamıyla 6 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacı karşılanabilecek."

Baraj inşaatı kapsamında araçların zorlukla geçtiği Midyat- Dargeçit yolunun yeniden yapıldığını belirten Pakdemirli, bu çerçevede 52 kilometre ulaşım yolu ile Dicle Nehri üzerine 250 metre uzunluğunda köprü inşa edildiğini, ayrıca Batman-Siirt-Şırnak ve Diyarbakır'a ait köylerde de 237 kilometre asfalt kaplı köy yolunu yapmaya başladıklarını söyledi.

Bakan Pakdemirli, Ilısu projesinin baraj, yeniden yerleşim, tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve diğer inşaatlar ile beraber yaklaşık 18 milyar liraya mal olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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