18 metrekarelik atölyede kundura yaparak, 3 kızını üniversitede okuttu
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18 metrekarelik atölyede kundura yaparak, 3 kızını üniversitede okuttu

04.02.2021 08:50 | Son Güncelleme: 04.02.2021 08:54
18 metrekarelik atölyede kundura yaparak, 3 kızını üniversitede okuttu

KONYA'nın Hadim ilçesinde, 13 yaşında başladığı kunduracılığı 60 yıldır sürdüren Mehmet Emin Künter (73), 18 metrekarelik atölyesinde ayakkabı tamiri yapıyor.

KONYA'nın Hadim ilçesinde, 13 yaşında başladığı kunduracılığı 60 yıldır sürdüren Mehmet Emin Künter (73), 18 metrekarelik atölyesinde ayakkabı tamiri yapıyor. Bölgede kendisinden başka kunduracı olmadığını söyleyen Künter, "Bu mesleği beğenen yok. Zamanında mesleği öğretmek istediğim çocuklar vardı. Ben bu mesleğin son temsilcisiyim. Bir ben kaldım, arkamdan gelen de olmadı. Bu tezgahta çalışarak 3 kızımı okuttum. Şükür Allah'a mutluyum" dedi.

Hadim ilçesinde yaşayan Mehmet Emin Künter, 60 yıldır 18 metrekarelik dükkanında kunduracılık yapıyor. Orta Toroslar bölgesinin tek kunduracısı olduğunu belirten Künter, kendisinden sonra başka ustanın yetişmemesinden yakınıyor. Önceleri atölyesinde ayakkabı imal ettiğini, şimdilerde ise tamirini yaptığını dile getiren Künter, "Yılların eskitemediği esnafım. Bu işi, ustamın yanında öğrendim. Eskiden yeni kundura yapardım. Sonra tabi yorulduk, yaşlandık kundura tamirine döndük. Şeker hastasıyım, işi bıraksam vakit geçiremem. Bu mesleği beğenen yok. Zamanında mesleği öğretmek istediğim çocuklar vardı. Okuyacağız, diye uğraşıyorlardı. Ben bu mesleğin son temsilcisiyim. Köylerde kullanılan mestler var. Onları tamir ederim. Bazıları yeni ayakkabı alıyor, 1 hafta giymeden yıpranıyor, geliyor, tamir ediyoruz. 3- 5 kuruş kazanıyoruz" diye konuştu. 

'BU TEZGAHTA ÇALIŞIP 3 KIZIMI OKUTTUM'

Atölyesinin baş köşesine koyduğu gençlik fotoğrafına bakarak, eski günlerini yad eden Künter, "60 yıldır bu tezgahta çalışıyorum. Ben bu tezgahta çalışarak 3 kızımı okuttum. Çocuklarım kendi hayatlarını kurdu, kimse de kalmadı. Şimdi karı koca idare ediyoruz. Bu bölgede kunduracı da yok, tamircisi de yok. Bir ben kaldım. Arkamızdan gelen, bu mesleği beğenen olmadı. Ben 13 yaşımda başladım, yaş 73'e girdi. Şükür Allah'a mutluyum. Koronavirüs nedeniyle de haftada 3 gün açıyorum. 1970'lerde Almanya'ya işçi olarak gitmek için başvuru yaptık, bu fotoğrafı da onun için çektirmiştim. Gidemediğim için hiç pişman olmadım. Ülkemi seviyorum" dedi. 


18 metrekarelik atölyede kundura yaparak, 3 kızını üniversitede okuttu
18 metrekarelik atölyede kundura yaparak, 3 kızını üniversitede okuttu
18 metrekarelik atölyede kundura yaparak, 3 kızını üniversitede okuttu
18 metrekarelik atölyede kundura yaparak, 3 kızını üniversitede okuttu
18 metrekarelik atölyede kundura yaparak, 3 kızını üniversitede okuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan DÖNMEZ

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