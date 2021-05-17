18 Mayıs yarım gün mü 2021? 18 Mayıs öğleden sonra tatil mi?
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18 Mayıs yarım gün mü 2021? 18 Mayıs öğleden sonra tatil mi?

18 Mayıs yarım gün mü 2021? 18 Mayıs öğleden sonra tatil mi?
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17 Mayıs Pazartesi günü itibari ile 17 günlük tam kapanma sona erdi. Peki, bu hafta Perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs öncesi 18 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?

17 Mayıs Pazartesi günü itibari ile 17 günlük tam kapanma sona erdi. Peki, bu hafta Perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs öncesi 18 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs her yıl olduğu gibi bu yılda resmi tatil olacak.

18 MAYIS YARIM GÜN MÜ?

19 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle vatandaşlar, 18 Mayıs'ın tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki 18 Mayıs tatil mi, yarım gün mü? 18 Mayıs resmi tatil değildir.Salı gününde resmi kurum ve kuruluşların yanı sıra özel şirketler açık olacaktır.

19 MAYIS ÖNEMİ

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır.

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18 Mayıs yarım gün mü 2021? 18 Mayıs öğleden sonra tatil mi? - Haberler
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