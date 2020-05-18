18 Mayıs Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı ve Can Kaybı Kaç Oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Bugün kaç kişi hayatını kaybetti? Koronavirüs toplam vaka sayısı kaç oldu? İşte en son açıklanan rakamlar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Bugün kaç kişi hayatını kaybetti? Koronavirüs toplam vaka sayısı kaç oldu? İşte en son açıklanan rakamlar.

18 Mayıs Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 25.141 test yapıldı ve 1.158 yeni vaka tespit edildi. Bugün 31 kişi hayatını kaybetti ve 1.615 kişi iyileşti.

Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı 18 Mayıs

18 Mayıs itibari ile ülkemizde toplam vaka sayısı 150.593 oldu. Toplam can kaybı ise 4.171'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 903, toplam entübe hasta sayısının ise 463 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 111.577 olarak açıklandı. Toplam test sayısının 1.650.135 olduğu paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan üzerinden yaptığı açıklamada "Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım" dedi.

Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/miIv9n6RP1

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 18, 2020