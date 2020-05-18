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18 Mayıs Pazartesi DHA Spor Gündemi

Türk futbolu 19 Mayıs'ı DHA aracılığıyla kutladı-Arda Turan: Bayramımız kutlu olsun-Yusuf Erdoğan: Büyük bir gurur, evde onurla kutluyoruz-Taylan Antalyalı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum-Umut Nayir: Bayramımız kutlu olsun-Gökhan İnler: İyi bayramlar-Ali Palabıyık: Bugün 19 Mayıs,...

18 Mayıs Pazartesi DHA Spor Gündemi
18.05.2020 10:12 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:12

Türk futbolu 19 MayısDHA aracılığıyla kutladı

-Arda Turan: Bayramımız kutlu olsun

-Yusuf Erdoğan: Büyük bir gurur, evde onurla kutluyoruz-Taylan Antalyalı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum-Umut Nayir: Bayramımız kutlu olsun-Gökhan İnler: İyi bayramlar-Ali Palabıyık: Bugün 19 Mayıs, en mutlu gün-Berat Ayberk Özdemir: 19 Mayıs Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umudunun inanca dönüştüğü gündür-Güray Vural: Bayramımız kutlu olsun-Berke Özer: Tüm Türkiye'nin bayramı kutlu olsun Milli tenisçilerden '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı' mesajları-Çağla Büyükakçay: Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı ve bir ulusun kurtuluş yolunu açtığı gündür. Bayramımız kutlu olsun-Marsel İlhan: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarım-İpek Soylu: Bayramımız kutlu olsun-Yankı Erel: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun-Ayla Aksu: Gelecek bizlere emanet-İpek Öz: Şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum-Altuğ Çelikbilek: Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bayramımızı kutlarımBEŞİKTAŞ VE GENÇLERBİRLİĞİ FUTBOLCULARININ KARANTİNASI BİTİYOR

Beşiktaş ve Gençlerbirliği'nin, koronavirüs önlemleri kapsamında, yurt dışından geldikleri için 14 gündür karantinada olan futbolcuları yurttan çıkacak.

TAKIMLARIN HAZIRLIKLARI TAKİP EDİLİYOR


Kaynak: DHA

Spor Manşet

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