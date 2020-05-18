18 Mayıs 2020 Pazartesi 31131 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
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18 Mayıs 2020 Pazartesi 31131 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 18 Mayıs günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde, Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 18 Mayıs 2020 ve 31131 sayılı Resmi Gazete...

18 Mayıs 2020 Pazartesi 31131 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
18.05.2020 08:59 | Son Güncelleme: 18.05.2020 09:00

18 Mayıs tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 64 sayfadan oluşan 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

31131 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Bingöl Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– KTO-Karatay Üniversitesi İhale Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.

Resmi Gazete için tıklayın...

Birbirinden önemli kararların yer aldığı Resmi Gazete, milletler arası anlaşmaları da içinde barındırıyor. Her gün yeni sayısı ile https://www.resmigazete.gov.tr/ adresi üzerinden halkın erişimine sunuluyor. Belirli bir tarih aralığı, anahtar kelime ve kategori girilerek de arama imkanı veriliyor.

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