18 Mayıs 2020 Haberleri
18 Mayıs 2020 Manşet Haberleri.
19.05.2020 00:18 | Son Güncelleme: 19.05.2020 00:18
- İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
- İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama: Hukuka aykırılık bulunmamaktadır
- Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
- BB Erzurumspor'da 5 gün önce koronavirüs tespit edilen 11 kişinin testi negatif çıktı
- İtalya Futbol Federasyonu Serie A'nın başlamasını 14 Haziran'a kadar askıya aldı
- Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
- Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
- Maltepe'de iftar öncesi ekmek dağıtan iki fırıncı silahlı saldırıya uğradı
- Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle Çemçe grubu tamamen yok edildi
- Koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine 11,5 milyar lira destek sağlandı
- KKTC'de oteller 1 Haziran'dan itibaren hizmete açılacak
- Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
- 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti
- Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 31 oldu, 1158 yeni vaka tespit edildi
- 19 Mayıs saat 19.19'da evlerden İstiklal Marşı okunacak
- Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi
- Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
- Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak
- İspanya'da koronavirüs nedeniyle 18 Mayıs'ta 59 kişi hayatını kaybetti
- ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak
- 11 günlük kız bebeğinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı
- Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
- Çin Devlet Başkanı, 'Çin koronavirüsü sakladı' iddialarına karşı ülkesini savundu
- Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı
- Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi
- Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor
- Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu
- Yasağı ve uyarıları hiçe sayıp toplu iftara giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı
- ABD'de 18 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 854 kişi hayatını kaybetti
- ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı
- Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi
- Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak
- Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir
- Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
- Selin Ciğerci, 'Çocuğum olmuyor' diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
- Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
- Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü
- Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
- Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti
- Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı