18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Nevşehir'e ulaştı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı, Kayseri'den Nevşehir'e getirildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı, Kayseri'den Nevşehir'e getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce, bayrak sevgisi ve tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında, Nevşehir Valiliği Fuaye Salonu'nda bayrak teslim töreni düzenlendi.

Kayseri'den Kübra Şahan tarafından getirilen Türk bayrağı, Niğde'ye ulaştırılmak üzere Nevşehir temsilcisi Furkan Özyalım'a teslim edildi.

Törene, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Mehmet Savran ile protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan